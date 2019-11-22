Yetki belgesinde son 2 hafta
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alması gerekiyor. 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmeleri yetki belgesi alınması için verilen 18 aylık süre, 5 Aralık tarihinde doluyor.Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık tarihine kadar yetki belgesi alması gerekiyor. 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmeleri yetki belgesi alınması için verilen 18 aylık süre, 5 Aralık tarihinde doluyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, yetki belgesi olmayan emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklarını belirterek, "Muafiyet kapsamında olmayan emlak işletmesi sahiplerinin ya da şube müdürlerinin ayrıca pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor" dedi. Yetki belgesi alınması için başvuruların Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alındığını anlatan Özelmacıklı, "Lakin yoğun başvurulara ticaret il müdürlükleri yetişemiyor. Yetki belgeleri için sürenin uzatılmasını beklediyoruz" diye konuştu.
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