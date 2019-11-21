Hobi amaçlı başladı 450 ton kivi üretiyor
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Bartın'da, 50 dönüm araziye diktiği kivi fidanının Karadeniz iklimine uygun olduğunu fark eden Kerem Aydın (49), çorak ve bataklık olan 150 dönüm araziyi de alarak ağaçlandırdı. Aydın, 200 dönüm arazisinden yaklaşık 400-500 ton kivi elde etmeye hazırlanıyor.Bartın'da, 50 dönüm araziye diktiği kivi fidanının Karadeniz iklimine uygun olduğunu fark eden Kerem Aydın (49), çorak ve bataklık olan 150 dönüm araziyi de alarak ağaçlandırdı. Aydın, 200 dönüm arazisinden yaklaşık 400-500 ton kivi elde etmeye hazırlanıyor. 10 yıl önce arazinin bataklık olduğunu anlatan Aydın, "Burayı bu hale getirebilmek için çok uğraştık. Sonunda başardık. Şimdi ise kivi toplama zamanı geldi. Güzel yatırım olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz 2 bahçeden 400-500 ton kivi; ama Mart ayında hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yıl daha az kivi bekliyoruz" dedi.
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