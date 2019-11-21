İş ararken patron oldu
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Siirt'te KOSGEB desteklerinden faydalanan 24 yaşındaki Fatih Çelepkolu, işveren olup ihracata başladı. Fatih Çelepkolu, "Hep kendi işimi yapmanın hayalini kuruyordum, KOSGEB'in desteğiyle bu hayalim gerçeğe dönüştü" dedi.Siirt'te KOSGEB desteklerinden faydalanan 24 yaşındaki Fatih Çelepkolu, işveren olup ihracata başladı. 2 yıl önce bir kafede garson olarak çalışan Çelepkolu, işten ayrıldıktan sonra kuzenini çalıştığı kuruyemişçide ziyarete gitti. Sohbet sırasında ambalaj olarak kullanılan silindir kutuya ihtiyaç olduğunu öğrenen Çelepkolu, bunu üretmek için arayışa girdi. Çelepkolu, yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı atık karton ve kağıttan silindir kutu üretim projesini KOSGEB'e sundu. Projesinin kabul edilmesinin ardından 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi desteği alan Çelepkolu, 600 metrekarelik yerde üretime başladı. Kısa sürede işini geliştiren Çelepkolu, 14 kişiyi istihdam ettiği atölyesinde ürettiği 50 çeşit kutuyu, bölge illerinin yanı sıra Irak, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere satıyor. Fatih Çelepkolu, "Hep kendi işimi yapmanın hayalini kuruyordum, KOSGEB'in desteğiyle bu hayalim gerçeğe dönüştü" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Esnaf sayısı 1.8 milyona dayandı
- 5 ülkeye ihracat yapıyor
- PTT personel alım şartları değişti!
- Üretene tam destek
- İşsiz kalana 20 bin TL! İşte başvuru şartları...
- Rusya'dan dikkat çeken dolar açıklaması
- Hobi amaçlı başladı 450 ton kivi üretiyor
- 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak?
- İşsiz kalan esnafa 1300 TL!
- Bankalardan art arda faiz indirimleri! İşte 20 Kasım güncel kredi faiz oranları
Daha Fazla Gör
- 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!
- 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?
- Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı!
- Kuruluş Osman Dündar kimdir? Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor?
- Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey tarihteki yeri nedir?
- Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kaç yaşında?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman 1. bölüm izle! Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle! - ATV
- Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü? Ertuğrul Gazi çocukları…
- Osman Gazi kimdir, eşi ve çocukları kimlerdir? Osman Gazi ölümü nasıl?
- Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? Yeni dizi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu kim kimdir?