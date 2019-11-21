5 ülkeye ihracat yapıyor
Giriş Tarihi: 21.11.2019
Girişimci Yavuz Genç, projesiyle başvurduğu KOSGEB’den finansman desteği aldı, imalathane kurdu. Genç, burada ürettiği kemik çimentosunu 5 ülkeye ihraç ediyor.Isparta'da tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren bir firma, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği sağlık sektöründe kullanılan kemik çimentosunu 5 ülkeye ihraç ediyor. 2015'te KOSGEB'in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı'na başvurdukları 'Kemik Çimentosu Seri Üretimi' projesiyle 400 bin lirası hibe, 550 bin liralık krediden faydalandıklarını anlatan girişimci Yavuz Genç, "Ürünlerimizi Azerbaycan, Ukrayna, Libya, Pakistan ve Mısır'a ihraç ediyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz" şeklinde konuştu.
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