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Esnaf sayısı 1.8 milyona dayandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2019
ESNAF SAYISI 1.8 MİLYONA DAYANDI

ve Başkanı , bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan sayısının 32 bin 373 artarak Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 785 bin 586'ya çıktığını bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Başkanı Bendevi Palandöken, bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan sayısının 32 bin 373 artarak Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 785 bin 586'ya çıktığını bildirdi. İşyeri bakımından en fazla artışın 9 bin 620 ile İstanbul'da olduğunu belirten Palandöken, "İşyeri sayısı 'da 3 bin 559, 'de 2 bin 655, 'da 2 bin 652 arttı" dedi.

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