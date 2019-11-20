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Mercimeğe farklı destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2019 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019
MERCİMEĞE FARKLI DESTEK

ve , baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini söyledi. Mercimeğin beslenme açısından önemli olmasının yanında yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz" dedi.

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baklagillerde verilen fark desteği ödemesinin mercimek lehine düzenleneceğini söyledi. Mercimeğin beslenme açısından önemli olmasının yanında yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Mercimekte bugüne kadar verilen fark desteği ödemesi yeniden düzenlenecek. Baklagil fark ödemesi desteğini mercimek lehine düzenleyeceğiz" dedi.

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