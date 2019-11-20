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Les Ottomans satılmadı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2019
LES OTTOMANS SATILMADI

eski Başkanı ve eski eşi Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu İstanbul Ortaköy'deki olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın icradan satıldığı iddiaları yalanlandı.

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı ve eski eşi Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu İstanbul Ortaköy'deki olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın icradan satıldığı iddiaları yalanlandı. Hotel Les Ottomans'tan yapılan açıklamada, "Türkiye turizmine başarı ile hizmet eden Hotel Les Ottomans'ın satışı söz konusu olmamakla beraber; bundan sonra daha profesyonel bir yönetim ve içinde açılacak yeni restoranıyla yerli ve yabancı misafirlerine hizmet vermeyi sürdürecektir" denildi.

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