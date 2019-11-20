Kredi yönetimi müşteride

Vakıfbank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin (SKY) Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor.

akıfbank'ın

kullanıma sunduğu yeniürünüileaylık geliri belirli bir tutarınüzerinde olan müşterilereözel limit tanımlanıyor.sahipleri kredilimitlerini ek hesap, kredikartı ya da ihtiyaç kredisigibi farklı kredi ürünlerinediledikleri gibi dağıtarakdeğerlendirme avantajınada sahip oluyor.