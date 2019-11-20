Kredi yönetimi müşteride
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Vakıfbank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin (SKY) Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor.Vakıfbank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin (SKY) Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor. SKY Limit sahipleri kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine diledikleri gibi dağıtarak değerlendirme avantajına da sahip oluyor.
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