20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kredi yönetimi müşteride

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2019
KREDİ YÖNETİMİ MÜŞTERİDE

Vakıfbank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin () Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor.

Vakıfbank'ın kullanıma sunduğu yeni ürünü Siz Kredinizi Yönetin (SKY) Limit ile aylık geliri belirli bir tutarın üzerinde olan müşterilere özel limit tanımlanıyor. SKY Limit sahipleri kredi limitlerini ek hesap, kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi gibi farklı kredi ürünlerine diledikleri gibi dağıtarak değerlendirme avantajına da sahip oluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN