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Borsa’da 62.6 milyarlık kâr

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2019
BORSA’DA 62.6 MİLYARLIK KÂR

'da BIST 100 Endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, 2019'un Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 2.2 artarak 62 milyar 649 milyon liraya çıktı.

Borsa 'da BIST 100 Endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, 2019'un Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 2.2 artarak 62 milyar 649 milyon liraya çıktı. Garanti Bankası, elde ettiği 4 milyar 936,4 milyon liralık net kâr büyüklüğü ile borsadaki şirketler arasında ilk sıradaki yerini korudu. Türk Telekom da net kâr artışında zirveye yerleşti.

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