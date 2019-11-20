Kamuda iş fırsatı
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Bakan Selçuk, bakanlığı bünyesine yıl sonuna kadar 4 bin 635 atama yapılacağını, ayrıca 4 bini aşkın koruma altında olan gencin işe yerleştirileceğini söyledi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığı bünyesine yıl sonuna kadar 4 bin 635 atama yapılacağını açıkladı. Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yapan Selçuk, şu mesajları verdi:
Bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek hafta başvuruları almaya başlayacağız. 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. İŞKUR üzerinden de bin işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak.
Engelli atamaları kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda Aralık ayında yapılacak.
11 bin 846 koruma altındaki gencimizi işe yerleştirdik. Yıl sonuna kadar 4 bini aşkın alım daha yapacağız.
Cumhurbaşkanımız 'ek göstergeyi vereceğiz' dedi. Bakanlık olarak çalışmalarımız sürüyor.
17 BİN KİŞİYE ÇEYİZ KATKISI
Çeyiz Hesabı uygulamasında devlet katkısının 9 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Selçuk, Eylül sonu itibarıyla Çeyiz Hesabı'nda 17 bin kişinin 80 milyonu aşkın mevduatı bulunduğunu vurguladı. Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden 127 bin çocuğun ailesi yanında yararlandığını dile getiren Selçuk, gençlere meslek ve işbaşı eğitim programlarının süreceğini kaydetti.
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