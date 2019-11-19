957 ilçeye öğretmen destek noktası
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, EBA'dan öğretmenlere seslenerek, "Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, EBA'dan öğretmenlere seslenerek, "Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.
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