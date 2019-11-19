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957 ilçeye öğretmen destek noktası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2019
957 İLÇEYE ÖĞRETMEN DESTEK NOKTASI

Bakanı () Ziya Selçuk, 'dan öğretmenlere seslenerek, "'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı () Ziya Selçuk, EBA'dan öğretmenlere seslenerek, "'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız" açıklamasını yaptı.

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