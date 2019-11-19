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414 bin öğrenciye özel eğitim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2019
414 BİN ÖĞRENCİYE ÖZEL EĞİTİM

, 2018-2019 eğitim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimine olanak tanıdı. Tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yolu ile 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda öğrenim gördü. sınıflarında 65 bin 399 öğrenci eğitim aldı.

MEB, 2018-2019 eğitim yılında 414 bin 86 özel gereksinimli öğrencinin eğitim hizmetlerine erişimine olanak tanıdı. Tam zamanlı kaynaştırma veya bütünleştirme yolu ile 284 bin 224 öğrenci akranlarıyla aynı okulda öğrenim gördü. sınıflarında 65 bin 399 öğrenci eğitim aldı.

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