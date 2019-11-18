Yerli otomobile yabancı transfer
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı. Rocha; ürün planlama, program yönetimi, satın alma gibi operasyonlara liderlik edecek.
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