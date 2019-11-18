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Yerli otomobile yabancı transfer

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2019
YERLİ OTOMOBİLE YABANCI TRANSFER

'nin Otomobili Girişim Grubu, endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, pek çok projenin yöneticiliğini yapmış 'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı.

'nin Otomobili Girişim Grubu, endüstrisinin önde gelen isimlerinden olan, pek çok projenin yöneticiliğini yapmış Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici (COO) olarak bünyesine kattı. Rocha; ürün planlama, program yönetimi, satın alma gibi operasyonlara liderlik edecek.

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