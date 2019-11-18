Gıdada fiyat oyununa geçit yok

Enflasyon yılın en düşük seviyesine inerken, gıda fiyatlarından kaynaklı fiyat artışı ile mücadele sürüyor. Ayçiçek yağı fiyatlarının makul seviyelerde tutulması için de önemli bir adım atıldı.

yılın en düşük seviyesine inerken, gıda fiyatlarından kaynaklı fiyat artışı ile mücadele sürüyor. Ayçiçek yağı fiyatlarının makul seviyelerde tutulması için de önemli bir adım atıldı.hasat döneminde yerli üreticiyi korumak için gümrük vergilerinin artırıldığını belirterek, "Üretimin yetersiz olduğu dönemlerde de spekülatif artışlara meydan vermemek için vergiler düşürülüyor" dedi.