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e-Devlet’e 600 hizmet geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2019
E-DEVLET’E 600 HİZMET GELİYOR

'e gelecek yıl 600 yeni hizmet daha ilave edilecek. Kullanıcı sayısının da gelecek yıl 47 milyona ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, halen kullanıcı sayısının 44.5 milyon kişi olduğunu, e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmetin sunulduğunu ifade etti.

E-Devlet'e gelecek yıl 600 yeni hizmet daha ilave edilecek. Kullanıcı sayısının da gelecek yıl 47 milyona ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, halen kullanıcı sayısının 44.5 milyon kişi olduğunu, kapısından 5 bin 75 farklı hizmetin sunulduğunu ifade etti.


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