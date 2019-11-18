e-Devlet’e 600 hizmet geliyor
Giriş Tarihi: 18.11.2019
E-Devlet'e gelecek yıl 600 yeni hizmet daha ilave edilecek. Kullanıcı sayısının da gelecek yıl 47 milyona ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, halen kullanıcı sayısının 44.5 milyon kişi olduğunu, e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmetin sunulduğunu ifade etti.E-Devlet'e gelecek yıl 600 yeni hizmet daha ilave edilecek. Kullanıcı sayısının da gelecek yıl 47 milyona ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, halen kullanıcı sayısının 44.5 milyon kişi olduğunu, e-Devlet kapısından 5 bin 75 farklı hizmetin sunulduğunu ifade etti.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Pakdemirli uyardı: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere...
- Kreş yoksa tazminat var
- 15 bin kişiye iş imkanı
- Yerli otomobile yabancı transfer
- Evlilik tazminatı çalışmaya engel değil
- 143 mesleğe belge zorunluluğu! Bakanlık duyurdu
- 26 mesleğe daha belge zorunluluğu
- Babanız sizi reddedemez!
- Havacılık köprüsü
- Gıdada fiyat oyununa geçit yok
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!