Norveçli enerji şirketi Equinor Trakya'da keşif çalışmalarına devam ediyor
Son üç yıldır Trakya'da yapılan keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını dile getiren Norveçli enerji şirketi Equinor'un Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche, Trakya Havzası'nda bulundu tahmin edilen 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandıklarını kaydetti.
Norveçli enerji şirketi Equinor'un Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche, son üç yıldır Trakya'da keşif ve değerlendirme programına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız." dedi.
HEDEF DÜNYA LİDERİ OLMAK
Piche, AA muhabirine açıklamasında, şirket olarak yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yaptıklarını, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında dünya lideri olmayı hedeflediklerini ifade etti.
Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğal gaz ve petrol keşif çalışmaları için Valeura ile Mayıs 2016'da sözleşme imzaladıklarını anımsatan Piche, "Eylül 2018'de Ankara'da Türkiye ofisimizi açtık. 90'ların sonundan bu yana Türkiye'deyiz. Son üç yıldır yatırımlarımız, Trakya'daki keşif ve değerlendirme programına yönelik gerçekleşiyor. Şu anda Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız." diye konuştu.
Piche, bölgede yaptıkları keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını ancak potansiyel ticarete uygunluk ve kapsam hakkında belirsizliklerin bulunduğunu söyledi.
GAZ AKIŞ TESTLERİNE DEVAM
Keşif programının sona ermesiyle iki şirketin kuyularda gerçekleştirdikleri sondaj ve testlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunacaklarını aktaran Piche, ileride atılacak adımlara bu doğrultuda karar vereceklerini kaydetti.
Equinor'un Trakya'da çalışmaları birlikte sürdürdüğü Valeura Energy, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam edildiğini bildirmişti. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Bu dönemde, şirketin akış testlerine ağırlık verdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.
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