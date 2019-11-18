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Norveçli enerji şirketi Equinor Trakya'da keşif çalışmalarına devam ediyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
KANITLANMIŞ KAYNAKLARA ULAŞILDI! UMUTLANDIRAN KEŞİF

Son üç yıldır Trakya'da yapılan keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını dile getiren Norveçli şirketi Equinor'un Ülke Başkanı , 'nda bulundu tahmin edilen 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandıklarını kaydetti.

Norveçli şirketi Equinor'un Ülke Başkanı , son üç yıldır Trakya'da keşif ve değerlendirme programına yönelik yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız." dedi.

HEDEF DÜNYA LİDERİ OLMAK

Piche, AA muhabirine açıklamasında, şirket olarak yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yaptıklarını, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında dünya lideri olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Trakya bölgesinde gerçekleştirilen ve petrol keşif çalışmaları için Valeura ile Mayıs 2016'da sözleşme imzaladıklarını anımsatan Piche, "Eylül 2018'de 'da Türkiye ofisimizi açtık. 90'ların sonundan bu yana Türkiye'deyiz. Son üç yıldır yatırımlarımız, Trakya'daki keşif ve değerlendirme programına yönelik gerçekleşiyor. Şu anda Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Piche, bölgede yaptıkları keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını ancak potansiyel ticarete uygunluk ve kapsam hakkında belirsizliklerin bulunduğunu söyledi.

GAZ AKIŞ TESTLERİNE DEVAM

Keşif programının sona ermesiyle iki şirketin kuyularda gerçekleştirdikleri sondaj ve testlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunacaklarını aktaran Piche, ileride atılacak adımlara bu doğrultuda karar vereceklerini kaydetti.

Equinor'un Trakya'da çalışmaları birlikte sürdürdüğü Valeura Energy, yılın üçüncü çeyreğinde 'nda doğal gaz akış testlerine devam edildiğini bildirmişti. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu dönemde, şirketin akış testlerine ağırlık verdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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