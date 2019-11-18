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Cumhurbaşkanlığından açıklama: O firmaları yerelden destekleyeceğiz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI: O FİRMALARI YERELDEN DESTEKLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." dedi. Öte yandan Oktay, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğine katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Oktay, "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"FİNANSMAN İHTİYACI OLAN FİRMALARI YERELDEN DESTEKLEYECEĞİZ"

Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın başlatacağı Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz." müjdesini verdi.

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