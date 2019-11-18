Kreş yoksa tazminat var
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Kreş olmadığı için işten ayrılan annelere yargıdan tazminat müjdeleri geliyor. İşyerinden kreş olmadığı için ayrılan Derya Bal’ın kıdem tazminatı yargı maratonu sonucu ödendi.Kreş olmadığı için işten ayrılan annelere yargıdan tazminat müjdeleri geliyor. Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki bir tesiste kalite teknikeri olarak çalışan Derya Bal, 2015'te doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullandı, ardından işine döndü. 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini söyleyen Bal, talebine olumlu yanıt verilmeyince işyerinden ayrıldı. Bal, Sakarya 1. İş Mahkemesi'nde açtığı dava sonucu kıdem tazminatını aldı. Derya Bal, "Mahkemeden çıkan bu kararı duyurmak istiyorum ki çalışmak isteyip işinden ayrılmak zorunda kalan anneler haklarını bilsinler" diye konuştu.
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