Babanız sizi reddedemez!

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyuculardan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde tartışmalar ise kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar hem sizin ruhsal yapınızı etkiler hem de geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur. Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek ve bitirmek ise en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir. Hatta bu halde bile kanunen 'saklı pay' bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır. Onun haricinde babanızın sizi inkar etmesi mümkün değildir.