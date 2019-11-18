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Çin ve Türkiye arasında havacılık köprüsü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2019
HAVACILIK KÖPRÜSÜ

Havalimanı, 'den ve 'nın bulunduğu , 'den ise Incheon ile mutabakat zaptı imzaladı.

İstanbul Havalimanı, 'den ve 'nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, 'den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutabakat zaptı imzaladı. İstanbul Havalimanı ayrıca, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'yla da 'kardeş havalimanı' anlaşmaları yaptı. İşbirliği anlaşmaları havacılıkta bilgi köprüsü için imzalandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Tekliflerin söz konusu havalimanlarından gelmesi sevindirdi. 5 yılda Çin'den ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa'ya seyahat etmekte olan yıllık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olmayı hedefliyoruz" dedi.

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