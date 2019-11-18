Çin ve Türkiye arasında havacılık köprüsü
Giriş Tarihi: 18.11.2019
İstanbul Havalimanı, Çin'den Şanghay Pudong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanları'nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, Güney Kore'den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutabakat zaptı imzaladı.İstanbul Havalimanı, Çin'den Şanghay Pudong ve Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanları'nın bulunduğu Şanghay Havalimanı Otoritesi, Güney Kore'den ise Incheon Uluslararası Havalimanı ile mutabakat zaptı imzaladı. İstanbul Havalimanı ayrıca, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı'yla da 'kardeş havalimanı' anlaşmaları yaptı. İşbirliği anlaşmaları havacılıkta bilgi köprüsü için imzalandı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Tekliflerin söz konusu havalimanlarından gelmesi sevindirdi. 5 yılda Çin'den ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa'ya seyahat etmekte olan yıllık 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olmayı hedefliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İstanbul Havalimanı iki uluslararası havalimanı ile anlaştı
- Evlilik tazminatı çalışmaya engel değil
- Erdoğan'dan binlerce çalışana müjde
- Ekonomide pozitif gelişmeler sürüyor
- Bakan Pakdemirli uyardı: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere...
- 143 mesleğe belge zorunluluğu! Bakanlık duyurdu
- Kreş yoksa tazminat var
- Türkiye'den savunmada flaş adım!
- Bakan duyurdu! 26 meslekte belge gerekecek
- Babanız sizi reddedemez!
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!