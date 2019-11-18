26 mesleğe daha belge zorunluluğu
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e çıktığını belirten Selçuk, "Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci ve iplik operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işyerlerinde, tebliğ yayın tarihinden 1 yıl sonra para cezası uygulanacaktır" dedi.Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e çıktığını belirten Selçuk, "Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci ve iplik operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işyerlerinde, tebliğ yayın tarihinden 1 yıl sonra para cezası uygulanacaktır" dedi.
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