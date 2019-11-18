Evlilik tazminatı çalışmaya engel değil
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Kıdem tazminatı, sadece işten çıkartılınca ödenmiyor. Çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Bunlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Peki evlilik tazminatı nasıl alınır? Hangi şartları yerine getirmek gerekiyor. Detaylar haberimizde...Kıdem tazminatı, sadece işten çıkartılınca ödenmiyor. Çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Bunlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli. Kadınlar evlilikten sonra 1 yıl içinde evlilik cüzdanlarıyla işyerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabilir.
Ayrıldıktan sonra tekrar çalışma konusunda ise bir engel bulunmuyor. Hatta bu konuda Yargıtay kararları da var. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararında "...Kadın işçiye tanınan bu hak aile birliğini koruma amacıyla getirilmiş olup, çalışma hayatını evlilikle birlikte gereği gibi yürütemeyeceği düşüncesinde olan kadına yasa ile tanınmış bir olanaktır.
Bir işyerinde çalışmakta iken evlenen bir kadın yasanın tanıdığı olanaktan yararlanarak kıdem tazminatını almak suretiyle ayrılmışsa, daha sonraki dönemlerde çalışma hakkını kaybettiğinden söz edilemez. Kadın, ayrılmasını hemen takiben, çalışma hayatı ile evliliği öncekine göre daha kolaylıkla yürütebileceği yeni bir iş bularak çalışmasını da sürdürebilir" denilmektedir.
İlk evliliğinde ayrılma hakkını kullanan bir kadın çalışan, ikinci bir evlilik yaptığında da şartları yine taşıyorsa kıdem tazminatı talep edebilir.
BUNLARA DİKKAT!
Evlilik nedeniyle işten ayrılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle;
Yazacağınız dilekçe önemli. Dilekçede 'evlilik sebebiyle ayrılacağınızı' açıkça belli etmeniz şart.
Dilekçeye mutlaka evlilik cüzdanı gibi nikahı ispatlayan belgeleri de ekleyin.
Tavsiyemiz, dilekçenin noter kanalıyla gönderilmesi. Böylece onaylı bir nüshası da sizde bulunur.
FARUK ERDEM-TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Babanız sizi reddedemez!
- Rumları panikleten gelişme
- Erdoğan'dan binlerce çalışana müjde
- Türkiye'den savunmada flaş adım!
- Kruse için karar Salı günü
- Ekonomide pozitif gelişmeler sürüyor
- 143 mesleğe belge zorunluluğu! Bakanlık duyurdu
- İstanbul Havalimanı iki uluslararası havalimanı ile anlaştı
- Bakan Pakdemirli uyardı: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere...
- Bakan duyurdu! 26 meslekte belge gerekecek
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı
- Almanya'dan Fetullahçı Terör Örgütü'ne skandal destek!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar: WhatsApp'tan fiyat belirleyenlere müsaade etmeyiz
- Son dakika: İstanbul Havalimanı anlaştı! İki uluslararası havalimanı ile...
- Bangladeş’te boru hattında patlama: 7 ölü, 22 yaralı
- Türkiye'den savunmada flaş "KERKES" adımı! İHA’lar GPS olmayan ortamda görev yapacak
- PKK'nın kalesine dönüşen Almanya'dan Selahattin Demirtaş'a cesaret ödülü!
- Başbakan Ersin Tatar’dan KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki!