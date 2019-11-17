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Tapudan 7.3 milyar TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2019
TAPUDAN 7.3 MİLYAR TL

10 ayda 1.8 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 7.3 milyar liralık tapu harcı elde edildi. Ocak-Ekim döneminde el değiştiren 1.8 milyon gayrimenkul için tapu dairelerinde 282 milyar 204 milyon 746 bin 794 lira olarak gerçekleşti.

10 ayda 1.8 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 7.3 milyar liralık tapu harcı elde edildi. Ocak-Ekim döneminde el değiştiren 1.8 milyon gayrimenkul için tapu dairelerinde 282 milyar 204 milyon 746 bin 794 lira olarak gerçekleşti. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer 3 trilyon 842 milyar liraya ulaştı.

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