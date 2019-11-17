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Şampiyon taylardan 22 milyon lira

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2019
ŞAMPİYON TAYLARDAN 22 MİLYON LİRA

() bu yıl satışını gerçekleştirdiği 237 safkan Arap tayından son 10 yılın rekoru olan 22 milyon 981 bin lira gelir elde etti.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bu yıl satışını gerçekleştirdiği 237 safkan Arap tayından son 10 yılın rekoru olan 22 milyon 981 bin lira gelir elde etti. Daha önce en yüksek satış geliri geçen sene 22 milyon 32 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. 'de toplam 32 baş aygır ve 376 baş kısrakla safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor.

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