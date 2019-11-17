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Konaklama vergisi değişti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2019
KONAKLAMA VERGİSİ DEĞİŞTİ

, vergilerle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde yaptığı değişiklik ile otel, motel, pansiyon gibi tesislerde kalanlardan alınacak konaklama vergisi oranını yüzde 2 olarak belirledi.

TBMM , vergilerle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde yaptığı değişiklik ile otel, motel, pansiyon gibi tesislerde kalanlardan alınacak konaklama vergisi oranını yüzde 2 olarak belirledi. Önerge ile tesisin standartlarına göre 6 ile 18 lira arasında değişen konaklama vergisi rakamı değiştirildi. Sektör temsilcileri konaklama vergisinin yeniden ele alınmasını istiyor.

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