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Karttan 1 trilyon lira harcadık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2019
KARTTAN 1 TRİLYON LİRA HARCADIK

(BKM) verilerine göre, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar liraya ulaşırken yıl sonunda yabancı kartlar da dahil edildiğinde kartlı ödemelerin 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla yapılan ödemeler 944 milyar liraya ulaşırken yıl sonunda yabancı kartlar da dahil edildiğinde kartlı ödemelerin 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor. Verilere göre, ekim ayı sonunda 'de 68,6 milyon adet kredi kartı bulunuyor.

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