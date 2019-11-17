10 bin sözleşmeliye müjde
Giriş Tarihi: 17.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunları da çözülüyor. 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek düzenleme ile bu kapsamdaki çalışanların kıdem tazminatı ve izin gibi tüm haklar verilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, taşeron işçilerin ardından yıllardır kadro, maaş ve sosyal güvencesi bulunmayan süreli sözleşmeli personelin (SSP) sorunları da çözülüyor. 10 bin SSP'li sosyal haklarına kavuşacak. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sinema Genel Müdürlüğü çalışanı yılbaşından itibaren sözleşmelerini imzalayabilecek. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme ile mağdur tek bir sanatçı kalmazken, çalışanların sigortaları 30 gün üzerinden yatacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak. SSP'liler, yevmiyeli, kısmi zamanlı ve iş başı şeklinde çalışıyor. Bu nedenle emeklilik, kıdem, ihbar gibi hakları bulunmuyor.
TÜLAY CANBOLAT - TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İşsiz anneler dikkat! İŞKUR'dan 7200 TL harçlık...
- Bakan tarih verdi: Bu yıl sonuna kadar bitireceğiz
- Tapudan 7.3 milyar TL
- Emeklinin Ocak zammında flaş gelişme!
- Şampiyon taylardan 22 milyon lira
- 2 bin turist getirdi
- Karttan 1 trilyon lira harcadık
- Bordro ile emekli aylığı artırılabilir!
- İşte İskandinavları batıran EYT modeli...
- Konaklama vergisi değişti
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Sakatlığı...
- Son dakika: Başörtülü iki genç kıza saldıran zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi |Video
- Son dakika: Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi |Video
- İstanbul'da korkutan görüntü
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!