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Vatandaşa noter kolaylığı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2019
VATANDAŞA NOTER KOLAYLIĞI

'nin hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda gündeme gelecek ikinci yargı paketinde vatandaşın hayatını rahatlatacak 2 önemli düzenleme yer alacak. Vatandaş aldığı defolu ürünü iade için mahkeme mahkeme dolaşmayacak. Tüm tüketici anlaşmazlıklarına arabulucular bakacak. 12 düzenleme arasında; vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi, küçük alacakların takip ve tahsili, anne babanın evlenmeye izin vermesi gibi işlemler bulunuyor.

AK Parti'nin hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda gündeme gelecek ikinci yargı paketinde vatandaşın hayatını rahatlatacak 2 önemli düzenleme yer alacak. Vatandaş aldığı defolu ürünü iade için mahkeme mahkeme dolaşmayacak. Tüm tüketici anlaşmazlıklarına arabulucular bakacak. 12 düzenleme arasında; vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi, küçük alacakların takip ve tahsili, anne babanın evlenmeye izin vermesi gibi işlemler bulunuyor.

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