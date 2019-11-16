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Kuyumda 8 taksit imkanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2019
KUYUMDA 8 TAKSİT İMKANI

'nın ardından da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında azami taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı. Kararı değerlendiren Başkanı , kararın vatandaşı rahatlatacağını belirterek, "Piyasalarda da bir hareketlenme olacak" diye konuştu.

BDDK'nın ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında azami taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı. Kararı değerlendiren Başkanı Bendevi Palandöken, kararın vatandaşı rahatlatacağını belirterek, "Piyasalarda da bir hareketlenme olacak" diye konuştu.

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