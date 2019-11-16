Engelliye çifte destek
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Devlet belli şartlarda engelliye ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Bu ödemeler Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4.31'lik orana göre yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509,12 liradan 531,06 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 763,69 liradan 796,61 liraya çıkacak. Evde engelli yakınına bakanlara ise ödenen aylık ise bin 384 liradan bin 444 liraya yükselecek. Engelli aylığı ve evde bakım desteği için aranan kişi başına gelir sınırı da Ocak'ta artacak.Devlet belli şartlarda engelliye ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Bu ödemeler Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4.31'lik orana göre yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509,12 liradan 531,06 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 763,69 liradan 796,61 liraya çıkacak. Evde engelli yakınına bakanlara ise ödenen aylık ise bin 384 liradan bin 444 liraya yükselecek. Engelli aylığı ve evde bakım desteği için aranan kişi başına gelir sınırı da Ocak'ta artacak.
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