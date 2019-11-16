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Borda 2 yeni tesis müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2019
BORDA 2 YENİ TESİS MÜJDESİ

Hükümet, boru üç ürüne dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler üretme politikası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan tesisi gibi 2 yeni tesis için daha çalışma başlattı. , borda iki tesis kurulacağı müjdesini verdi, "Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale çalışmalarına başladık" dedi.

Hükümet, boru üç ürüne dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler üretme politikası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan tesisi gibi 2 yeni tesis için daha çalışma başlattı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, borda iki tesis kurulacağı müjdesini verdi, "Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale çalışmalarına başladık" dedi.

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