Konutta faiz indirimi yarışı! Konut faizinde hangi banka, ne kadar oran veriyor?
Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da ilkini yaptığı ve 3 toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının başlattığı konutta faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da eklendi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise kâr oranını 0.98'e düşürdü.
Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da ilkini yaptığı ve 3 toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının başlattığı konutta faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da eklendi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise kâr oranını 0.98'e düşürdü.
TAKSİTLER DÜŞTÜ
ING Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde faizi yüzde 0.98'e düşürmesinin ardından, bir atak da TEB'den geldi. Banka dün konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99'a çekerek indirim furyasına dahil oldu. En uygun oran (yüzde 0.98) üzerinden 300 bin liralık tutarda konut kredisi kullanıldığı takdirde, toplam ödeme 511 bin 513 lira olurken, aylık taksitler de 4 bin 262 liraya iniyor.
Faiz indirimi yapılmadan önceki oranlarla (ortalama yüzde 1.1) 300 bin liralık tutar için geri ödeme 541 bin 773 liraya, aylık taksit ise 4 bin 514 liraya geliyordu.
KONUTTA FAİZ % 0.98
Kamu bankalarının ardından özel bankalar da konutta faiz indirimi furyasına katıldı. Yüzde 0.98'e inen faiz oranları ile 500 bin liralık kredide 30 bin lira vatandaşın cebinde kaldı.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İstanbul'da korkutan görüntü
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!
- Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi! "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu"
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı'nda 2 terörist öldürüldü
- Son dakika: Ağrı'da öldürülen teröristin kimliği Halis Ersayan olarak tespit edildi