Konutta faiz indirimi yarışı! Konut faizinde hangi banka, ne kadar oran veriyor?

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da ilkini yaptığı ve 3 toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının başlattığı konutta faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da eklendi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise kâr oranını 0.98'e düşürdü.

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da ilkini yaptığı ve 3 toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının başlattığı konutta faiz indirimi kampanyalarına özel bankalar da eklendi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisi ortalama yıllık faizi, 8 Kasım'da yüzde 13.01'e geriledi. Türkiye Finans Katılım Bankası 120 aya kadar vadeli konut finansmanında yüzde 0.99 kâr oranı uygularken, Kuveyt Türk ise kâr oranını 0.98'e düşürdü.



TAKSİTLER DÜŞTÜ

ING Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde faizi yüzde 0.98'e düşürmesinin ardından, bir atak da TEB'den geldi. Banka dün konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99'a çekerek indirim furyasına dahil oldu. En uygun oran (yüzde 0.98) üzerinden 300 bin liralık tutarda konut kredisi kullanıldığı takdirde, toplam ödeme 511 bin 513 lira olurken, aylık taksitler de 4 bin 262 liraya iniyor.





Faiz indirimi yapılmadan önceki oranlarla (ortalama yüzde 1.1) 300 bin liralık tutar için geri ödeme 541 bin 773 liraya, aylık taksit ise 4 bin 514 liraya geliyordu.







KONUTTA FAİZ % 0.98

Kamu bankalarının ardından özel bankalar da konutta faiz indirimi furyasına katıldı. Yüzde 0.98'e inen faiz oranları ile 500 bin liralık kredide 30 bin lira vatandaşın cebinde kaldı.

TAKVİM