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Ara tatil turizmi hareketlendirdi! 50 bin tatilci rezervasyon yaptırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2019
ARA TATİL TURİZMİ HAREKETLENDİRDİ!

Okullardaki ilk ara tatil turizmi hareketlendirdi. Uçaklarda yoğunluk yaşanırken, 50 bin tatilcinin rezervasyon yaptığı, sayının artacağı belirtildi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı okullarda ara tatil uygulaması, sektörünü de hareketlendirdi. Ara tatilin başlamasıyla dün İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı. Çocuklarıyla birlikte tatili dışında geçirmek isteyen aileler, iç ve dış hatlar terminalinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu. genelinde şu ana kadar 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığı açıklanırken, bu sayının son dakikacılarla artması bekleniyor. Ayrıca memleketine gidenlerle sayı daha da artıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Türkiye'deki tatil alışkanlığının daha çok son dakika üzerine olduğunu, taleplerin yeni gelmeye başladığını kaydetti. Ayık, sıcak hava nedeniyle sahillerin daha çok talep gördüğünü, kültür turlarına da ilgi olduğunu ifade etti.



Saat: 14.00

TRAFİK ÇILDIRTTI
Ara tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yine arapsaçına döndü. Yoğunluk %92'ye çıktı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu.



Saat: 20.00

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