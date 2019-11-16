İşçi maaşları garanti altında
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Hükümet, kur saldırıları sonrası üretimini azaltan firmalara kısa çalışma ödeneğini desteğiyle, binlerce çalışanı korumaya aldı. Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı gibi desteklerle işletmelerin işçi çıkarmadan süreci atlatmaları sağlandı. Böylece işçiler istihdamda kaldı. Kısa çalışma ödeneğinden son 10 yılda yararlananlar 310 bine yaklaştı. 4 binin üzerinde firmaya 360 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.Hükümet, kur saldırıları sonrası üretimini azaltan firmalara kısa çalışma ödeneğini desteğiyle, binlerce çalışanı korumaya aldı. Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı gibi desteklerle işletmelerin işçi çıkarmadan süreci atlatmaları sağlandı. Böylece işçiler istihdamda kaldı. Kısa çalışma ödeneğinden son 10 yılda yararlananlar 310 bine yaklaştı. 4 binin üzerinde firmaya 360 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.
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