Faizler düştü, sektörler canlandı! Vatandaş 42 milyar kredi çekti

Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesiyle birlikte bankalarda kredi faizlerini aşağı çekti ve kredi hacimleri yükseldi. Vatandaşlar yüzde 1’in altına gerileyen oranlardan kredi kullanmaya başladı. 4-12 Kasım tarihleri arasında çekilen kredi miktarı 42 milyar lirayı geçti. Kredilerde konutlar ön plana çıkarken müteahhitler, “Sektöre taze para girişi arttı. İnşaatlar hızlanacak işçi alımları artacak” dedi.

Ekonomide çarkları döndürmek için Ankara'da alınan kararlar işe yaradı. Enflasyonun gerilemesinin gereğini yerine getiren Merkez Bankası, Temmuz'dan bu yana gösterge faizi bin puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 14'e çekti. Zincirleme harekette Merkez'in bu hamlesine kamu bankaları da çok hızlı cevap verdi.

Konut kredi faizleri 0,98'e kadar çekildi. Ardından katılım bankalarında da kar oranları yüzde 1'in altına indi. Bu hafta 2 özel banka da oranları düşürdüğünü duyurdu. Böylece, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile başlayan yüzde 1'in altında aylık maliyetle konut kredisi hareketine beş özel banka katıldı. Kuveyt Türk, Vakıf Katılım, Türkiye Finans ve Katılım Bankası konut kredisi kar payı oranlarını, ING Türkiye ve TEB ise konut kredisi faiz oranını yüzde 0,98-0,99'a çekti.

GÜNLÜK HACİM 6 MİLYAR TL OLDU

Maliyetlerin aşağıya çekilmesi kredi talebini arttırdı. Bir ara haftalık 2-3 milyar liraya kadar gerileyen kredi hacmi, maliyetlerin azalmasının ardından yeniden tırmanışa geçti İş dünyası yeni kredilerle yatırım yaparken, bireysel yatırımcı ise ötelediği ev ve araba gibi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Böylece günlük çekilen kredi miktarı son 7 günde günlük 6 milyar lira olarak hesaplandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan günlük bültene göre, sektörün kredi hacmi 4-12 Kasım tarihleri arasında 42 milyar 54 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi de 2 trilyon 5575 milyar 376 milyon liraya çıktı.

EN ÇOK KONUT KREDİSİ ÇEKİLDİ

Bankacılar son dönemde kredi talebinde en hızlı artışın konut tarafında yaşandığını dile getiriyor. Uzun bir süre yüksek faiz nedeniyle maliyetler artsa bile konut fiyatlarının aynı hızla yükselmemesi talep artışında önemli bir etken olarak gösteriliyor. Gayrimenkul pazarlamacıları da ikinci el konutların fiyatlarındaki baskılamanın bilincinde olan vatandaşın fiyatlar yükselişe geçmeden düşük faizi fırsata çevirmek istediğini dile getiriyor.

Bankacılar 8 Kasım itibariyle tüketici kredileri tutarının 3 milyar 610 milyon lira artarak 440 milyar 638 milyon liraya yükseldiğini, söz konusu kredilerin 192 milyar 602 milyon lirasının konut, 6 milyar 241 milyon lirasının taşıt ve 241 milyar 794 milyon lirasının ihtiyaç kredilerinden oluştuğunu dile getiriyor. 11 Kasım ile başlayan hafta genelinde de yoğun kredi çekilişleri olduğu görülüyor. Konut kredi hacminin 200 milyar lirayı aşması bekleniyor.

"Üreten de memnun"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu konutun inşaat sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olduğunu ifade etti. Kamu bankaları gibi özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına taşımasının sektördeki hareketliliği artırdığına işaret eden Koloğlu, "İnşaat sektörünün yeniden büyüme trendine gireceğini öngörüyoruz" diye konuştu. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık da son iki yıllık inşaat faaliyetlerini incelediklerinde ilk kez iki ay üst üste devam veden bir hareketlilik yaşandığını gördüklerini söyledi. Işık, "Türkiye'nin jeopolitik riskinin azalması, Merkez Bankamızın faiz indirimleri, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye ilişkin beklentilerinin iyileşmesi, Türk lirasının değerini korumaya devam etmesi inşaat sektörü oyuncularının beklentilerini karşılıyor" şeklinde konuştu.

"Yarım kalan inşaatlar hızlanır"

Yeni Şafak'ın haberine göre; Sektöre para girişinin hızlandığını ve bunun artarak devam edeceğini öngördüklerini belirten müteahhitler, "Bu da var olan ve kaynak yetersizliği nedeniyle yarım kalan inşaatların hızla bitirilmesini sağlayacak. Yarım kalan projelerin yeniden inşası işsizliği de önemli ölçüde azaltacak" ifadelerini kullandılar.