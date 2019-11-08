İNG İş Bankası Garanti Yapıkredi Akbank kredi faiz oranları 8 Kasım! En uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç?
Bankalar kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesinin ardından birçok banka yeni faiz indirimleri gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimini son toplantıda da sürdüreceğine dair mesajlar da bankaların faiz indirimine gitmesinde etkili oldu. Birçok özel banka, kamu bankaları ile arasındaki makası kapatmaya başladı. Özellikle ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faizlerinde kamu bankalarının önüne geçildiği görülüyor. Konut kredisi faiz oranlarında ise 0,99 ile zirve kamu bankalarında. Sizler için en düşük konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını derledik. Peki, en uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç? İşte 8 Kasım İNG, İş Bankası, Garanti, Yapıkredi, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 13:36Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 13:43