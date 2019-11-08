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İNG İş Bankası Garanti Yapıkredi Akbank kredi faiz oranları 8 Kasım! En uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç?

Bankalar kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesinin ardından birçok banka yeni faiz indirimleri gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimini son toplantıda da sürdüreceğine dair mesajlar da bankaların faiz indirimine gitmesinde etkili oldu. Birçok özel banka, kamu bankaları ile arasındaki makası kapatmaya başladı. Özellikle ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faizlerinde kamu bankalarının önüne geçildiği görülüyor. Konut kredisi faiz oranlarında ise 0,99 ile zirve kamu bankalarında. Sizler için en düşük konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını derledik. Peki, en uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç? İşte 8 Kasım İNG, İş Bankası, Garanti, Yapıkredi, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 13:43
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İNG İş Bankası Garanti Yapıkredi Akbank kredi faiz oranları 8 Kasım! En uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç?

Merkez Bankası politika faizini 3 toplantıda 10 puan düşürerek yüzde 14'e çekti. Temmuz ayında politika faizi yüzde 24'ken, konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizleri yüzde 2 seviyelerindeydi. 0,99 faiz kampanyası öncesi en düşük konut kredisi faizi yine kamu bankalarında 1,59'du. Vatandaşlar faizlerin düşmesiyle minimum 100 bin TL faiz karı sağlamış oldu. Uzmanlar konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinin daha da gerileyeceği görüşünde birleşiyor. Özel bankaların oranı yüzde 1'in altına çekebileceği belirtilirken, kamu bankalarının 0,99 olarak uyguladığı konut kredisi faiz oranını daha da düşürerek 0,89 - 0,90 bandına geriletebileceği belirtiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada bir kez daha faiz vurgusu yaptı. Erdoğan, "Faiz düştükçe enflasyon düşüyor" dedi. Merkez Bankası'nın son faiz toplantısında yüzde 2 seviyesinde bir faiz indirimine gidebileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın 2,25 puan indirim gerçekleştirerek yılı 11,75 faiz ile tamamlayabileceği de belirtiliyor. Bu durum kredi faizlerinin düşmesi için olumlu bir zemin hazırlıyor. Peki, en uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç? İşte detaylar...

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İNG İş Bankası Garanti Yapıkredi Akbank kredi faiz oranları 8 Kasım! En uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç?

MERKEZ BANKASI'NDAN 2 PUAN İNDİRİM GELEBİLİR

Merkez Bankası 2019 yılının son Para Politikaları Kurulu toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Toplantıda faiz indiriminin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu zamana kadar beklenti 1 - 1,5 puan bandındaydı.

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İNG İş Bankası Garanti Yapıkredi Akbank kredi faiz oranları 8 Kasım! En uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç?

Enflasyonun tek haneye düşmesi, kurun dengelenmesi, yatırımın artması, konut ve araç satışının patlaması Merkez Bankası'nın faiz indiriminde elini rahatlattı. Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 14'ten 12'ye hatta 11,75'e çekebileceği belirtiliyor. Yılın son hamlesini gerçekleştirecek Merkez Bankası'nın 11,75 oranı uygulayarak yüzde 12'nin altında yılı tamamlayabileceği belirtiliyor.

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İNG İş Bankası Garanti Yapıkredi Akbank kredi faiz oranları 8 Kasım! En uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç?

MERKEZ'İN KARARI FAİZİ DÜŞÜRECEK

Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 11,75 seviyesine çekerse kamu bankaları ve özel bankaların eli güçlenecek. Özel bankaların konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekebileceği belirtiliyor. Kamu bankalarının da oranı 0,99'dan aşağı düşürebileceği aktarılıyor.

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İNG İş Bankası Garanti Yapıkredi Akbank kredi faiz oranları 8 Kasım! En uygun, en düşük kredi faiz oranı kaç?

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN İNDİRİM GELDİ

Türkiye İş Bankası konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü. Bankanın yeni faiz oranları şöyle:

Konut kredisi faizi: 1,10

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Taşıt Kredisi: 1.19