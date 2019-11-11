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11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç?

Kredi faiz indirimleri sürüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e çekmesiyle birlikte bankalar kredi verme yarışına girdi. Bankaların yarışı vatandaşın yüzünü güldürürken, konut kredisi faiz oranları kamu bankalarında 0,99, özel bankalarda ise 1,04'e kadar geriledi. İhtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında da yüzde 1,10'un altına kadar gerileyen oranlar dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını alacağı PPK toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleşecek. O kritik toplantıda faizin yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor. Bu indirim ile de faizlerin yüzde 1'in altına gerileme ihtimali iyice güçlenecek. Yeni haftanın ilk gününde Ziraat Bankas��, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faiz oranları merakla araştırılıyor. Peki, 11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 11:51
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11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç?

Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde de yeni oranlar yoğun şekilde araştırılıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar arasındaki faiz indirim yarışı sürüyor. Yeni hafta ile birlikte bir banka daha faiz indirimine gitti. Türkiye Finans ise kredi kar oranında dev düşüş gerçekleştirdi. Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda 1,10'un altına kadar düştü. Kamu bankaları ise 0,99 oranı uygulamayı sürdürüyor. İhtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde ise büyük indirimler gerçekleşiyor. Bankalar gün aşırı olarak ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yeniliyor. Sizler için güncel faiz oranlarını derledik. İşte detaylar...

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11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç?

AKBANK'TAN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINDA İNDİRİM

Akbank konut kredisi faiz oranını uzun süredir 1,17 olarak uyguluyordu. Kademeli olarak düşüşler gerçekleştiren Akbank son olarak 1,11 orana kadar çekildi. İşte Akbank'ın güncel faiz oranları...

Konut kredisi faizi: 1,11

İhtiyaç kredisi faizi: 1.27

Kredi faiz oranı: 1,21

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11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç?

TÜRKİYE FİNANS'TAN 0,99 HAMLESİ

Türkiye Finans Bankası kredi kar oranını sürekli olarak düşürerek dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye Finans bir hamle daha yaptı. Özel bankalar için kredi kar oranını 0,99'a düşüren ilk banka oldu. Bugünden itibaren Türkiye Finans'tan kullanılacak konut kredilerinden 0,99 kar oranı uygulanacak.

KONUT KREDİSİ: 0,99

TAŞIT KREDİSİ: 1,06

İHTİYAÇ KREDİSİ: 1,14

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11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç?

YAPIKREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 1,17

İhtiyaç kredisi faizi: 1.34

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,49

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11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç?

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faizi: 1,17

İhtiyaç kredisi faizi: 1.39

Taşıt redi faiz oranı: 1,29