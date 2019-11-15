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Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
KARAR RESMİ GAZETE'DE! TAKSİT SAYISI ARTIRILDI

Perakende işletmelerin satışlarında sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı. 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, satışlarında sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.

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