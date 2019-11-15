Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
Giriş Tarihi: 15.11.2019 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
Perakende işletmelerin kuyum satışlarında taksit sayısı "dört"ten "sekiz"e çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmelikle, kuyum satışlarında taksit sayısına ilişkin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin üçüncü fıkrasında geçen 'dört' ibaresi 'sekiz' olarak değiştirilmiştir" denildi.
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