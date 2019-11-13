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Deprem için dev buluşma

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2019
DEPREM İÇİN DEV BULUŞMA

tarafından düzenlenen çalıştay, risk yönetimi ve sigortanın rolü konusunda uzman uluslararası isimleri bir araya getirdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından düzenlenen çalıştay, risk yönetimi ve sigortanın rolü konusunda uzman uluslararası isimleri bir araya getirdi. 2 gün süren çalıştayda hasar tespiti konusunda , ve gibi ülke örnekleri konuşulurken, zarar modellemesi ve sigortaya ilişkin konular da tartışıldı.

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