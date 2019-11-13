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24.1 milyon aboneye ulaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2019
24.1 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

, 2019'un ilk mali yarıyılında büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yıla göre yüzde 18.6 artırdı.

Vodafone Türkiye, 2019'un ilk mali yarıyılında büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yıla göre yüzde 18.6 artırdı. Mobil abone sayısı da bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. CEO'su Colman Deegan, "Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız sürüyor" dedi.

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