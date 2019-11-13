24.1 milyon aboneye ulaştı
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Vodafone Türkiye, 2019'un ilk mali yarıyılında büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yıla göre yüzde 18.6 artırdı.Vodafone Türkiye, 2019'un ilk mali yarıyılında büyümesini sürdürdü. Nisan-Eylül sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yıla göre yüzde 18.6 artırdı. Mobil abone sayısı da bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız sürüyor" dedi.
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