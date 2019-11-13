330 bin açık iş var

İŞKUR’un araştırmasına göre 119 bin işyerinde 330 bin kişilik açık iş için eleman aranıyor. Kadınlarda en çok makineci, erkeklerde imal işçisi aranırken, üniversite mezunları arasında ilk sırayı pazarlamacı alıyor.

ükümet

, Türkiye'nin en kapsamlı işgücü piyasası araştırmalarından birine daha imza attı. Yeni yatırımlaraçacak,meslekte istihdam artacak.● Yaklaşık 119 bin işyerinde● En çok açık iş olan 10 meslek şöyle:temizlik görevlisi, tekstilde ortacı, pazarlamacı,, yazılım mühendisi.● Yükseköğretim mezunları için açık iş olan ilk 10 meslek şöyle;, yazılım,, ithalat-ihracat sorumlusu,, muhasebeci,