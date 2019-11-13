330 bin açık iş var
Giriş Tarihi: 13.11.2019
İŞKUR’un araştırmasına göre 119 bin işyerinde 330 bin kişilik açık iş için eleman aranıyor. Kadınlarda en çok makineci, erkeklerde imal işçisi aranırken, üniversite mezunları arasında ilk sırayı pazarlamacı alıyor.Hükümet, Türkiye'nin en kapsamlı işgücü piyasası araştırmalarından birine daha imza attı. Yeni yatırımlar 1.1 milyon kişiye iş kapısı açacak, bin 974 meslekte istihdam artacak.
● Yaklaşık 119 bin işyerinde 330 bin kişilik açık iş var.
● En çok açık iş olan 10 meslek şöyle: Makineci, garson, satış danışmanı, üretim imal işçisi, temizlik görevlisi, tekstilde ortacı, pazarlamacı, sevkiyat görevlisi, kasiyer, yazılım mühendisi.
● Yükseköğretim mezunları için açık iş olan ilk 10 meslek şöyle; Pazarlamacı, yazılım, makine ve bilgisayar mühendisi, ithalat-ihracat sorumlusu, İngilizce öğretmeni, muhasebeci, zihinsel engelliler öğretmeni-özel öğretim.
HAZAL ATEŞ
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