Anneye ayda 1.300 TL
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Ayda bin 300 lira bakıcı desteğinden yararlanmak isteyen anneler dikkat! Başvurular bugün saat 14’te başlayacak, hızlı davranmak önemli olacak. Proje ile 32 aya varan süreyle destek olacak, anne başına toplam 6 bin 400 euro (41 bin 600 lira) verilecek.Annelere ayda bin 300 lira desteği için ön başvurular bugün saat 14.00'te başlıyor. Proje ile 32 aya varan süreyle destek olacak, anne başına toplam 6 bin 400 euro (41 bin 600 lira) verilecek.
● NASIL BAŞVURULACAK?: Ön kayıtlar e-Devlet şifresi ile www. sgkegitimlibakici.org veya www. sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İlk 3 bin 700 anneye randevu verilecek.
● DESTEK NE KADAR?: Aylık 200 euro (yaklaşık bin 300 lira). Bekar ve özel gereksinimi olan annelere aylık 250 euro (yaklaşık bin 625 lira) ödenecek.
● NE KADAR SÜRE ÖDENECEK?: Çocuk 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanılacak.
● KİMLER YARARLANACAK?: 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanacak.
● DİĞER ŞARTLAR NELER?: Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde, çocukla aynı evde ikamet etmek, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmak, proje döneminde analık izninde bulunmamak, bakıcının ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemek, proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamak gerekiyor. Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilecek.
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