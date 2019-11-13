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Cari fazlada yeni rekor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2019
CARİ FAZLADA YENİ REKOR

'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı 'de 5 milyar 895 milyon dolar cari fazla vererek, rekor tazeledi. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış yaklaşık 58 milyar dolardan kademeli olarak geriledi.

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı 'de 5 milyar 895 milyon dolar cari fazla vererek, rekor tazeledi. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış yaklaşık 58 milyar dolardan kademeli olarak geriledi. Cari işlemler hesabı bu yılın ayıyla birlikte 4 ay boyunca üst üste cari fazla vererek, Eylül döneminde 5 milyar 895 milyon dolarla rekor tazeledi. Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde sırasıyla 1.2, 4.7 ve 5.3 milyar dolarlık cari fazla verildi.

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