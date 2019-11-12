12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Vakıf Emeklilik’ten ‘Tatlı fonlar’

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2019
VAKIF EMEKLİLİK’TEN ‘TATLI FONLAR’

, sektörde yeni bir farkındalık projesine imza atarak, finansal okuryazarlığa katkı sağlayacak olan Tatlı Fonlar projesini hayata geçirdi. Şirket, geniş bir portföyü; tulumba, aşure, revani, şöbiyet, mozaik pasta gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi. Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini söyledi.

Vakıf Emeklilik, sektörde yeni bir farkındalık projesine imza atarak, finansal okuryazarlığa katkı sağlayacak olan Tatlı Fonlar projesini hayata geçirdi. Şirket, geniş bir portföyü; tulumba, aşure, revani, şöbiyet, mozaik pasta gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN