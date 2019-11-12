Vakıf Emeklilik’ten ‘Tatlı fonlar’
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Vakıf Emeklilik, sektörde yeni bir farkındalık projesine imza atarak, finansal okuryazarlığa katkı sağlayacak olan Tatlı Fonlar projesini hayata geçirdi. Şirket, geniş bir portföyü; tulumba, aşure, revani, şöbiyet, mozaik pasta gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi. Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini söyledi.Vakıf Emeklilik, sektörde yeni bir farkındalık projesine imza atarak, finansal okuryazarlığa katkı sağlayacak olan Tatlı Fonlar projesini hayata geçirdi. Şirket, geniş bir portföyü; tulumba, aşure, revani, şöbiyet, mozaik pasta gibi tatlı isimleriyle eşleştirdi. Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Ender Şenol, projeyi davranışsal finans modellerinden ilham alarak geliştirdiklerini söyledi.
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