Düşük faiz ortamına hazırız
Giriş Tarihi: 12.11.2019
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Şirketin 6 aylık üretim sonuçları 610 milyon lira brüt yazılan prim, 440 milyon lira net yazılan prim ve 392 milyon lira net kazanılan prim olarak gerçekleşti. Şirketin bilanço büyüklüğü 1.2 milyar liraya ulaştı. Yatırım portföyü 816 milyon lira seviyesine gelen Quick Sigorta'nın kredi kartı alacakları ise 220 milyon lira seviyesinde oluştu. Kârlı büyümesini sürdüren Quick Sigorta, oluşturduğu kârı şirkette tutarak özkaynaklarını büyütmeye devam etti" dedi.Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Şirketin 6 aylık üretim sonuçları 610 milyon lira brüt yazılan prim, 440 milyon lira net yazılan prim ve 392 milyon lira net kazanılan prim olarak gerçekleşti. Şirketin bilanço büyüklüğü 1.2 milyar liraya ulaştı. Yatırım portföyü 816 milyon lira seviyesine gelen Quick Sigorta'nın kredi kartı alacakları ise 220 milyon lira seviyesinde oluştu. Kârlı büyümesini sürdüren Quick Sigorta, oluşturduğu kârı şirkette tutarak özkaynaklarını büyütmeye devam etti" dedi.
50 MİLYONLUK TASARRUF
392 milyon lira net kazanılan primle karşılaştırıldığında Quick Sigorta'nın OPEX rasyosunun yüzde 6.8'i aşmadığını dile getiren Yaşar, şunları kaydetti: "Söz konusu rasyo sektörde yüzde 15 seviyelerinde seyrediyor. Sektör liderlerinin ortalamaları bile yüzde 12-13 seviyelerinde rasyo gösteriyor. Quick Sigorta'nın yeni ve büyümekte olan bir şirket olarak OPEX rasyosunu kontrol ettiği seviye, yıllık yaklaşık 50 milyon liralık tasarruf anlamına geliyor. Şirketimizin yatırım gelirleri, sektör ortalamalarına ulaşmış vaziyette. Quick Sigorta Haziran 2019 itibarıyla 2 yıla ulaşan faaliyet dönemi sonucunda; nakit yatırım portföyünü 709 milyon liraya, yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünü ise 107 milyon liraya ulaştırdı. Şirket olarak yatırım portföyümüzü başarılı ve kontrollü bir şekilde büyütmeye devam ederken, bu büyümenin etkilerini finansal sonuçlarda da görmeye başladık. 76 milyon lira seviyesinde gerçekleşen 6 aylık yatırım gelirleri sayesinde Quick Sigorta'nın yatırım gelirlerinin, net kazanılan prime oranı yüzde 19.5 olarak oluştu." Yaşar, Quick'in düşen faiz oranlarına en hazırlıklı şirket olarak ön plana çıktığını söyledi.
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