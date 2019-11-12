Aidat vurgunu
Giriş Tarihi: 12.11.2019
'Kredi kartı yıllık aidatı' başlığı altında yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicilerin dikkatli olmasını istedi.'Kredi kartı yıllık aidatı' başlığı altında yeni bir dolandırıcı şebekesinin ortaya çıktığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicilerin dikkatli olmasını istedi. Altay, haber kanallarının isimleri kullanılarak, "kredi kartı yıllık aidatları geri alınıyor" gibi sosyal medyada sıkça rastlanan reklamlar yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Dolandırıcıların yeni bir oyunu olan bu tuzakla pek çok tüketici kandırılabiliyor. Reklamı yapılan linke tıklandığında telefon faturasına ücret yansıyabiliyor ve kredi kartı bilgileri istenilerek tüm bilgiler ele geçirilebiliyor."
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