İhracatçıya çİfte müjde
Giriş Tarihi: 12.11.2019
İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi için ihracat limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçılara da hususi damgalı pasaport verilecek. Böylece 10 bin kişi daha yeşil pasaport alabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Eximbank'ın döviz kredilerinde 90 baz puana varan indirim müjdeledi.
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