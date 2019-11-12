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İhracatçıya çİfte müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2019
İHRACATÇIYA ÇİFTE MÜJDE

İhracatçılara verilmesi için limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. Başkan imzalı karar, 'de yayımlandı.

İhracatçılara verilmesi için limiti 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 'de yayımlandı. Karara göre; son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçılara da hususi damgalı pasaport verilecek. Böylece 10 bin kişi daha yeşil pasaport alabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Eximbank'ın döviz kredilerinde 90 baz puana varan indirim müjdeledi.

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