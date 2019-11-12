Dolar, Erdoğan - Trump görüşmesi öncesi güne nasıl başladı? Dolar bugün ne kadar? 12 Kasım dolar kuru

Dolar kuru, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak kritik zirve öncesi sakin bir seyir izliyor. Haftaya 5,76 TL dolaylarında başlayan dolar kuru, ABD'den gelen S-400 açıklamasının ardından 5,7960 TL'yi gördü. 23 Ekim'den itibaren en yüksek seviyesini gören dolar kuru, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan görüşme açıklamasıyla gevşedi. Yatırımcıların ve küresel piyasaların gözü kulağı Başkan Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşecek kritik zirvede. Toplantıdan çıkacak kararlar doların seyrini belirleyecek...

Dolar kuru kritik haftaya 5,86 TL dolaylarında başladı. Haftanın ilk işlem gününde ABD - Çin ticaret savaşında yaşanan gelişmeler gelişmekte olan ülkelerin para bilimlerini olumsuz etkiledi. TL ise, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın S-400 açıklamasından olumsuz etkilendi. O'Brien, S-400 kullanımından vazgeçilmemesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi. O'Brien,CAATSA adı verilen yaptırımlara atıfta bulunarak, "Türkiye bu yaptırımların etkisini hissedecektir" dedi. O'Brien yaptırımların Kongre'den iki partinin de desteğini alacağını ifade etti.

O'Brien'ın skandal açıklamasının ardından dolar kuru 5,7960 TL'yi gördü. 5,80 TL'yi test eden dolar kuru, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşme açıklamasıyla gevşedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı kritik görüşmeyi değerlendiren İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak."

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar, ABD- Çin ticaret savaşı, Suriye konusundaki belirsizlikler, Türkiye'nin jeopolitik riski ve O'Brien'ın açıklaması nedeniyle 5,7960 TL'yi görse de bu seviyede kalıcı olmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme doların seyrini belirleyecek. Tüm gözler 13 Kasım'da yapılacak tarihi zirvede. Dolar, zirve öncesi 5,77 TL'den işlem görüyor. Toplantıya kadar büyük bir hareket beklenmiyor.

DİĞER PARA BİRİMLERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yaptırım haberinin TL'yi olumsuz etkilediğini söyleyen analistler benzer para birimlerinde de negatif seyir olduğunu belirterek, TL'ye özel bir negatif ayrışma görülmediğini ve iki liderin görüşmesinin beklendiğini belirtildi.

Yarın aynı zamanda ABD'nin enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın da konuşması olacak. Soru cevap kısmındaki açıklamalara göre analistler kurda hareket olabileceğini belirtiyor.

ABD ve Britanya perakende satışlar, Euro bölgesi ve Çin'in sanayi üretimi, Almanya başta olmak üzere küresel büyüme verileri hafta boyu izlenen faktörler arasında.

Türkiye'de çeyreklik işsizlik rakamlarının açıklanacağı haftada, Hazine'nin kasım ayı iç borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği iki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.27, beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ise ortalama reel bileşik getiri yüzde 3.27 oldu.

Hazine geçen hafta bir, dün yaptığı iki ihale ile piyasadan 4.77 milyar TL borçlandı. Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.4 milyar TL'si piyasadan, 0.6 milyar TL'si kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.