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Tahvil faizi dip yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2019
TAHVİL FAİZİ DİP YAPTI

Tahvil bono piyasasında bileşik faizi, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, 'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. , haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.

Tahvil bono piyasasında bileşik faizi, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Merkez 'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. , haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.

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