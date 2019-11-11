Tahvil faizi dip yaptı
Giriş Tarihi: 11.11.2019
Tahvil bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Merkez Bankası'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. Faiz, haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.Tahvil bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi, 2 yılın en düşük seviyesini gördü. Mayıs'tan itibaren düşüş eğiliminde olan gösterge tahvilin bileşik faizi, Merkez Bankası'nın politika faizini toplamda 1.000 baz puan düşürmesi ve enflasyonun tek haneye inmesiyle yüzde 26'lardan yüzde 12'lere geriledi. Faiz, haftanın son işlem gününde yüzde 12.20'yi gördü.
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