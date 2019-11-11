Yatırım kredisine ilave destek
Giriş Tarihi: 11.11.2019
2020 Programı'na göre, KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek.2020 Programı'na göre, KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını almaya başlayacak. Öncelikli sektörlerde üretime yönelik yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.
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