11 Kasım 2019, Pazartesi
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Yatırım kredisine ilave destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2019
YATIRIM KREDİSİNE İLAVE DESTEK

'na göre, desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek.

2020 'na göre, desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50'ye yükseltilecek. Türkiye Kalkınma Fonu ilk yatırım kararlarını almaya başlayacak. Öncelikli sektörlerde üretime yönelik yatırım kredilerinde ilave destek sağlanacak.

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